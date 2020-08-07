Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек

Количество погибших в результате взрыва в порту Бейрута возросло до 154 человек, в тяжелом состоянии в больницах остаются 120 граждан, заявил в пятницу министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан.

Ранее сообщалось о 137 погибших.

"Министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан заявил о последних данных по погибшим, их число возросло до 154. Количество раненных около 5 тысяч",- пишет ливанское национальное агентство NNA.

Министр отметил, что в больницах в тяжелом состоянии находятся 120 человек, поэтому число жертв может увеличиться,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Поисково-спасательная операция продолжается на территории порта Бейрута и в разрушенных рядом кварталах. В операции участвуют специалисты МЧС России и спасатели из других стран.

Разрушительный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В стране объявлен траур. Бейрут признан районом бедствия, в городе на две недели введен режим чрезвычайного положения.