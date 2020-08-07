Армения первым рейсом отправит в Бейрут 12 тонн гуманитарной помощи

Вечером 8 августа из Еревана вылетит первый самолет в Бейрут, на борту которого правительство Республики Армения направит правительству Ливанской Республики 12 тонн гуманитарной помощи.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“В течение следующей недели состояться еще два рейса с гуманитарной помощью. В Бейрут вулетит и делегация, состоящая из представителей правительства Армении, Национального собрания и Всеармянского фонда “Айастан”, - написал премьер-министр.

Премьер-министр также разместил кадры обсуждения правительством Армении планов относительно ситуации, сложившейся в Бейруте после взрыва.

Премьер подчеркнул, что на данный момент запланировано три рейса в Бейрут с гуманитарной помощью.

По сообщению вице-премьера Тигран Авиняна, первый рейс запланирован на 8 августа, в 21:00. Он доставит первоочередную помощь - лекарства и медицинские принадлежности. “Следующий рейс планируется осуществить во вторник, еще один состоится в течение следующей недели. В данный момент собираются необходимые предметы. Думаю, первым рейсом мы доставим в Ливан около 12 тонн груза. В Ливан вылетят также и представители правительства Республики Армения, Национального собрания, Всеармянского фонда “Айастан”, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и понять, какие другие средства нужны как правительству Ливана, так и местной армянской общине”, - сказал вице-премьер.