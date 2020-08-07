В Армении подтверждено 166 новых случаев COVID-19: выздоровели 452 человека, скончались 5

В Армении по состоянию на 7 августа подтверждено всего 39 985 случаев COVID-19, 32 008 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 972 пациента. За последние сутки было проведено 1 394 тестов, а в общем счете 172 994.

Выявлено 166 новых случаев заражения, 452 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 777 летальных исходов (увеличились на 5).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчина 58 лет и женщины 46, 78, 73, 89 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 228 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян