В заключении договора с компанией, предоставляющей медицинские услуги, нет конфликта интересов: МЗ

Министерство здравоохранения Армении не видит конфликта интересов в вопросе заключения договора с компанией “МИБС”, предоставляющей медицинские услуги

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян, коснувшись дела, возбужденного по факту столкновения ситуационных интересов со стороны комиссии по предотвращению коррупции.

“Хочу сообщить, что министр Арсен Торосян и министерство неоднократно касались этого вопроса, который и ранее поднимался в СМИ. Здесь мы не видим реального конфликта интересов, поскольку он или члены его семьи не являются участниками данной компании, а также не получали какого-либо улучшения имущественного положения благодаря договорам, заключенным с министерством. Конфликт интересов кажущийся”, - отметила Никогосян.

В СМИ муссировалась информация о том, что Министерство здравоохранения заключило договоры о предоставлении услуг с компанией “МИБС”, директором которой является жена министра Арсена Торосяна Вардануш Теванян. Этими договорами компания “МИБС” обязалась предоставлять больничные услуги, компенсацию расходов на электронное здравоохранение, услуги компьютерной томографии.

Комиссия по предотвращению коррупции возбудила производство в отношении министра здравоохранения Арсена Торосяна на основании явного случая столкновения ситуационных интересов.

“Эти договоры - не дотации или пожертвования организациям, это договоры об оказании медицинских услуг в рамках государственного заказа, в рамках которых медицинские услуги получают многочисленные граждане Армении, которые имеют на это право. Хочу также сообщить, что порядок размещения государственного заказа в организациях, предоставляющих медицинские услуги, одинаков для всех организаций, оказывающих подобные услуги. Министр или его представитель представят комиссии свои аргументы, если в этом будет необходимость”, - заявила пресс-секретарь МЗ.

В решении о возбуждении производства комиссия по предотвращению коррупции опиралсь на два пункта из Закона “Об общественной службе”.

“Столкновение интересов - это ситуация, когда лицо, занимающее должность, при осуществлении своих полномочий выполняет действие или принимает решение, которое может толковаться как руководство личными интересами или интересами связанного с ним лица, также как руководство личными интересами занимающего должность лица его или связанного с ним лица. Что означает совершение в пределах полномочий лица такого действия или принятия решения (в том числе и участие в принятии решения в составе коллегиального органа), которое хотя само по себе, может привести или способствовать улучшению имущественного, или правового положения его или связанного с ним лица”.