Девять депутатов парламента Турции заразились коронавирусом

Девять депутатов Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент) заразились коронавирусом нового типа и проходят курс лечения. Об этом сообщил в четверг спикер парламента Мустафа Шентоп.

"Девять депутатов проходят курс лечения от [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19. Лечение также проходят 35 работников парламента", - приводит его слова телеканал NTV,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Как уточнил Шентоп, "пятеро из них находятся на домашнем лечении, а четверо были госпитализированы".

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 236 тыс., умерли 5 784 человека, выздоровели 219 506 пациентов.