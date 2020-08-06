Правительство решило изменить тактику выявления Covid-19. Как передает Арменпресс, об этом на заседании правительства 6 августа сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“У нас есть некоторая уверенность в том, что выявляемость случаев коронавируса повысилась. Раньше новые положительные случаи были в пределах 25 - 30% тестов этого дня, сейчас они колеблются в пределах 15%. Есть существенный рост выявления. Таким образом, мы получили возможность определенных изменений в тактике. Раньше было больше потоков, и мы пассивно ждали, чтобы люди сами пришли для тестирования, сейчас Министерство здравоохранения будет более инициативным, и в определенных рисковых местах мы по собственной инициативе будем проводить тестирование”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что это будет та форма, которая позволит преодолеть эпидемию.

В Армении по состоянию на 6 августа подтверждено всего 39 819 случаев COVID-19, 31 556 из которых выздоровели. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 263 пациентов. За последние сутки было проведено 1 588 тестов, а в общем счете 171 600. Выявлено 233 новых случая заражения, 706 больных выздоровели. В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 772 летальных исхода. Зафиксировано 228 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно.

Норайр Шогикян