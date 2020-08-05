Мэр Еревана направил соболезнования и слова поддержки мэру Бейрута

Мэр Еревана Айк Марутян направил соболезнования и слова поддержки мэру Бейрута Джамалу Итани. Как сообщает Арменпресс, Марутян написал об этом на своей странице в Facebook.

«От имени ереванцев выражаю глубочайшие соболезнования в связи с трагическим взрывом в Бейруте. Мы сожалеем о том, что произошло, и вместе с жителями Бейрута скорбим в связи с многочисленными человеческими жертвами. Уверены, что город-побратим Еревана Бейрут преодолеет эту трагедию и выйдет из испытания еще более сильным и крепким», - отметил Айк Марутян.

Мощный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.

Согласно последним данным, жертвами взрыва стали не менее 113 человек, ранения получили порядка четырех тысяч. По предварительным данным, в числе погибших 6 армян.

В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия.