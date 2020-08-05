Председатель НС Республики Арцах выразил соболезнования в связи со взрывом в Бейруте

Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян выразил соболезнования в связи со взрывом, произошедшим 4 августа в столице Ливана Бейруте.

“Неизмерима и жестока боль человеческих потерь в результате взрыва в Бейруте.

От имени парламента Арцаха и от себя лично выражаю соболезнования властям и народу Ливана, среди которых и наши соотечественники. Стойкости и силы духа Вам, чтобы смягчить боль этого бедствия”, - написал Товмасян на своей странице в Facebook.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. Очевидцы сняли взрыв и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана приказало всем больницам готовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны по телевидению сообщил, что раненых очень много.

По последним данным, в результате взрыва погибло более 100 человек, более 4 000 получили ранения.

Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане 5 августа объявлен днем траура.