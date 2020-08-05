Время в Ереване: 11:07:36,   5 Август

Армен Саркисян в связи со взрывом в Бейруте выразил соболезнования президенту Ливана

Армен Саркисян в связи со взрывом в Бейруте выразил соболезнования президенту Ливана

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по  связям с общественностью аппарата президента Армении

“Глубоко потрясен известием о взрыве в Бейруте. Эта трагедия унесла много жизней и стала причиной огромных разрушений.

Выражаю свои соболезнования и поддержку Вам и народу братского Ливана. Родным и близким погибших желаю стойкости и мужества духа, а раненым - скорейшего выздоровления

В этот тяжелый момент мы готовы оказать наше содействие братскому Ливану”, - говорится в телеграмме президента Саркисяна.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации