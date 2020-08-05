Армен Саркисян в связи со взрывом в Бейруте выразил соболезнования президенту Ливана

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении

“Глубоко потрясен известием о взрыве в Бейруте. Эта трагедия унесла много жизней и стала причиной огромных разрушений.

Выражаю свои соболезнования и поддержку Вам и народу братского Ливана. Родным и близким погибших желаю стойкости и мужества духа, а раненым - скорейшего выздоровления

В этот тяжелый момент мы готовы оказать наше содействие братскому Ливану”, - говорится в телеграмме президента Саркисяна.