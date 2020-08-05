Армения рассматривает варианты оказания целевой помощи Ливану: МИД Армении

Республика Армения рассматривает варианты оказания целевой помощи и помощи первой необходимости братскому народу Ливана. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“В результате взрыва в порту Бейрута в районах, где проживали армяне, как и во всем Бейруте, разрушения широкомасштабны. Разрушены здания, повреждены церкви, повреждено также здание университета “Айказян”. В настоящее время мы вместе с нашими коллегами рассматриваем и оцениваем различные варианты оказания помощи братскому народу Ливана”, - написала Анна Нагдалян.

Пресс-секретарь отметила, что на данный момент есть сведения о трех погибших армянах и около 100 пострадавших, но эти цифры, к сожалению, могут возрасти, поскольку велико и число пропавших без вести.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. В поступающей информации и в некоторых источниках отмечалось и о втором взрыве. Очевидцы сняли взрывы и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Первый взрыв прогремел в городском порту после 18:00 по местному времени. Согласно некоторым публикациям, спустя несколько минут произошел второй взрыв, с большей силой. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана приказало всем больницам готовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны по телевидению сообщил, что раненых очень много. Министр здравоохранения Хамад Хасан сообщил местным СМИ, что в порту взорвалось судно с пиротехникой. Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане 5 августа объявлен днем траура. По последним данным, в результате взрыва погибло более 100 человек, более 4 000 получили ранения.

Фото: Reuters