Тигран Авинян выразил соболезнования в связи со взрывом в Бейруте

Вице-премьер Армении Тигран Авинян выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва, произошедшего в Бейруте, раненым пожелал скорейшего выздоровления. Как передает Арменпресс, Авинян соболезнование выразил на своей странице в Facebook.

“Я потрясен известием о взрыве в Бейруте и его последствиях. Соболезную родным погибших и желаю раненым скорейшего выздоровления. Выражаю свою поддержку армянству Ливана, братскому народу Ливана и его правительству”, - написал вице-премьер.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. В поступающей информации и в некоторых источниках отмечалось и о втором взрыве. Очевидцы сняли взрывы и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Первый взрыв прогремел в городском порту после 18:00 по местному времени. Согласно некоторым публикациям, спустя несколько минут произошел второй взрыв, с большей силой. По последним данным, в результате взрыва погибли 78 человек, более 4 000 получили ранения.