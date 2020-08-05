Цены на цветные металлы - 04-08-20

ЛОНДОН, 5 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1722.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6439.50 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1861.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13806.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 17822.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2311.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.97% и составила 16094.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 4.27% и составила 30500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.