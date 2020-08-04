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Армянская компания получила лицензию на производство аппаратов искусственной вентиляции легких

Армянская компания получила лицензию на производство аппаратов искусственной вентиляции легких

Армянская компания “YEA Engineering” получила лицензию на разработку и производство аппаратов искусственной вентиляции легких VITAL, применяемых при лечении COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“Армянская компания “YEA Engineering” получила лицензию NASA Jet Propulsion Laboratory на разработку и производство аппаратов искусственной вентиляции легких VITAL, применяемых при лечении COVID-19. Компания “YEA Engineering” - одна из немногих в мире, которая смогла получить лицензию NASA JPL”, - написал Аршакян.

Министр отметил, что на конкурс по лицензированию обратились 330 компаний из 42 стран, из которых всего 28 удалось получить лицензию.


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