В Армении подтверждено 196 новых случаев COVID-19, выздоровело 511 человек, скончались 6 

В Армении по состоянию на 11:00 4 августа всего подтверждено 39 298 случаев COVID-19, 30 372 из которых выздоровели. «Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 930 пациентов. Всего проведено 168 164 теста.

Выявлено 196 новых случаев заражения, 511 больных выздоровели.

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были: женщины 47, 67, 52 лет и мужчины 71 года и 60 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.