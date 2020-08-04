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В Армении подтверждено 196 новых случаев COVID-19, выздоровело 511 человек, скончались 6 

В Армении подтверждено 196 новых случаев COVID-19, выздоровело 511 человек, скончались 6 

 В Армении по состоянию на 11:00 4 августа всего подтверждено 39 298 случаев COVID-19, 30 372 из которых выздоровели.  «Арменпресс» об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 930 пациентов.  Всего проведено   168 164 теста.

Выявлено 196 новых случаев заражения, 511 больных выздоровели.  

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были: женщины 47, 67,  52 лет и мужчины 71 года и 60 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.


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