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В Болгарии зафиксировали рекордное число смертей из-за коронавируса за сутки

В Болгарии зафиксировали рекордное число смертей из-за коронавируса за сутки

Медики Болгарии за последние сутки зарегистрировали 204 случая инфицирования коронавирусом в стране - на 85 больше, чем днем ранее. Также зарегистрировано рекордное количество летальных исходов за сутки - 16, всего число умерших достигло 404, сообщил во вторник единый информационный портал болгарского Минздрава.

Общее число инфицированных достигло 12 159, среди них 701 медицинский работник. Выздоровели 6 684 человека. В больницах находятся 823 пациента, 43 из них - в тяжелом состоянии, они помещены в отделения интенсивной терапии. Всего в стране проведено 4 137 тестов на коронавирус, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были выявлены 8 марта. С 13 марта по 14 мая в стране действовало чрезвычайное положение. В настоящее время в Болгарии сохраняется режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, который продлен до конца августа. Жители страны обязаны соблюдать дистанцию и носить защитные маски в закрытых общественных помещениях и транспорте.


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