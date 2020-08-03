Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-08-20

ЕРЕВАН, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 августа, курс доллара США вырос на 0.50 драмa и составил 485.83 драм. Курс евро сократился на 4.90 драмa и составил 570.56 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 6.57 драм. Курс британского фунта сократился на 3.91 драмa и составил 633.62 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 144.72 драмa и составила 30691.34 драм. Цена серебра выросла на 14.59 драмa и составила 375.97 драм. Цена платины выросла на 248.61 драмa и составила 14135.92 драм.