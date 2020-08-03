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МО опровергает известие о том, что турецкие истребители находились у подножий Еревана

МО опровергает известие о том, что турецкие истребители находились у подножий Еревана

Министерство обороны Республики Армения опровергает распространенную в средствах массовой информации информацию об истребителях F-16 Вооруженных сил Турции, приблизившихся к Еревану на расстояние воздушного удара.

В беседе с «Арменпресс» распространенную информацию опровергла пресс-секретарь министра обороны РА Шушан Степанян.

«Эта информация не соответствует действительности», - отметил Степанян.

Портал Avia.pro сообщил, что как минимум два турецких военных самолета вылетели в направлении Еревана, и находились на расстоянии 56 км от столицы Армении.

Лилит Демурян
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