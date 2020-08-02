ИООПН зарегистрировал  нарушения в зонах отдыха Цахкадзора

Сотрудники Инспекционного органа охраны природы и недр Республики Армения в сопровождении полиции в воскресенье продолжили усиленные проверки. Второй день подряд ведется мониторинг туристических мест и зон отдыха на открытом воздухе в Котайкской области РА.

Как сообщили Арменпресс в правительстве РА, на городской площади Цахкадзора, в районах, прилегающих к церкви и канатной дороге, велся контроль с целью не допустить скопление людей, соблюдать обязательное ношение масок, не создавать нерегулярных очередей, поддерживать социальную дистанцию.

В результате мониторинга были выявлены нарушения и недостатки, которые были исправлены на месте. По указанию инспекторов, сотрудники полиции составили протоколы об административных правонарушениях в отношении 3 человек, которые были без масок.

Мониторинг ИООПН неизменно сопровождается разъяснительной и разъяснительной работой по соблюдению правил противоэпидемической безопасности.

Инспекционный орган продолжает выполнять функции контроля над нормами, определенными решениями комендатуры на ежедневной основе.