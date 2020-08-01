COVID-19: зарегистрирован 291 новый случай, выздоровели 560 человек, умерли – 11

По состоянию на 1 августа в Армении было подтверждено в общей сложности 38 841 случай коронавирусной болезни, из которых 29 557 были вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

8307 пациентов с коронавирусом в настоящее время получают лечение.

За последние 24 часа было проведено 1920 тестирований, а всего — 165656 тестов. Таким образом, выявлено 291 новое заболевание коронавирусом и 560 излечившихся граждан. Всего было зарегистрировано 749 смертей (+ 11) от коронавирусной болезни.

Министерство здравоохранения РА сообщает, что умершими пациентами были мужчины 83, 79, 68, 54, 73, 41 лет, и женщины 60, 80, 69, 81, 73 лет. За исключением 41-летнего мужчины, у остальных были сопутствующие хронические заболевания.

Число умерших от других причин составляет 228.

Решением правительства, срок чрезвычайной ситуации, объявленной в республике 16 марта 2020г. и продленной до 13 июля, продлен на 30 дней – до 17:00 часов 13 августа 2020 г. включительно.

Анна Григорян