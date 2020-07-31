Власти США разрешили Amazon создать свою спутниковую систему связи

Федеральная комиссия по связи (ФКС) США выдала американской компании Amazon разрешение на создание собственной спутниковой системы связи для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном в четверг заявлении ведомства.

Сеть Kuiper, названная в честь голландского и американского астронома Джерарда Койпера (1905-1973), по замыслу Amazon, будет состоять из 3 236 спутников, размещенных на околоземной орбите. Отмечается, что на начальном этапе широкополосный интернет для американских граждан можно будет обеспечить уже после запуска первых 578 аппаратов.

После получения соответствующего разрешения от властей Amazon, принадлежащая бизнесмену Джеффу Безосу, проинформировала, что "инвестирует в проект более 10 млрд долларов". "По-прежнему существует много мест, где нет доступа к широкополосному интернету. Kuiper изменит это", - указал старший вице-президент Amazon Дэйв Лимп, высказывания которого приводит телекомпания Си-эн-би-си.

Kuiper таким образом станет конкурентом спутниковой системы связи Starlink, разрабатываемой компанией SpaceX Илона Маска. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 500 таких аппаратов. На начальном этапе компания планирует обеспечить к концу 2020 года высокоскоростной доступ к интернету для жителей юга США. По ее оценке, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.