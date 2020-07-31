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Оперный театр онлайн-концерт посвятит всем музыкантам, пострадавшим от пандемии

Оперный театр онлайн-концерт посвятит всем музыкантам, пострадавшим от пандемии

Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна и Фонд “Константин Орбелян” всем музыкантам мира, которые оказались в трудной ситуации из-за пандемии COVID-19 посветят онлайн-концерт.

Как передает Арменпресс, концерт будет показан в онлайн режиме 2 августа в 20:00.

Художественный руководитель концерта - заслуженный артист Российской Федерации Константин Орбелян, музыкальный руководитель - Мкртич Бабаджанян.


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