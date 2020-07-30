Армяне Турции проявляют осторожность: редактор газеты “Акос” сообщает подробности

В Турции в связи с тем, что на днях в Стамбуле произошли нападения азербайджанцев на армян, нет никаких правовых развитий. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал редактор газеты “Акос” Баграт Эстукян.

Нет никаких процессов, связанных с этими делами. Не было никаких преследований со стороны полиции и никаких допросов. Проблема не дошла до полиции”, - сказал Баграт Эстукян.

Он не помнит подобных инцидентов между армянами и азербайджанцами в Стамбуле и отмечает, что это, кажется, новость.

“Честно говоря, не помню, чтобы в прошлом бывали подобные случаи. В любом случае, в последние дни мы наблюдали несколько случаев. Азербайджанцы напали на армян и избили их. Ситуация, естественно, тревожит. Армяне, проживающие в Турции, проявляют осторожность. Люди находятся в контакте друг с другом, быстро сообщают о развитиях. Советуется не выходить из дома поодиночке, быть с кем-то”, - сказал Баграт Эстукян. Есть много жителей Армении, проживающих в Турции, которые не имеют контактов с местной общиной, с армянскими структурами, насколько велика вероятность, что они могут стать мишенью. В ответ на этот вопрос, Баграт Эстукян отметил, что многие армяне, приехавшие из Армении, не имеют тесных контактов с армянскими структурами, однако они находятся в тесной связи друг с другом, осведомлены о развитиях.

В связи с событиями в социальной сети Facebook Гаро Пайлан депутат парламента Турции сделал запись, в которой обратился к Министерству внутренних дел.

“Необходимо предпринять срочные шаги против нападений и провокационных действий, направленных на проживающих в Турции армян. Темные руки, стоящие за этими нападениями, должны быть раскрыты”, - отметил он.

Баграт Эстукян отметил, что подобные случаи после последних обострений на Тавушском участке границы Армения-Азербайджан происходят не только в Турции, посягательства азербайджанцев на армян были в разных странах мира.

‘Это позволяет сказать, что некоторые азербайджанские агентства ведут работу по этой части. В эти дни мы видим, что послы и консулы Армении в разных городах выступают с призывами к нашим соотечественникам не поддаваться на провокации”, - сказал Баграт Эстукян.

Несколько дней назад издающаяся в Стамбуле армянская газета “Акос” сообщала, что в квартале Гумгапу Стамбула группа азербайджанцев избила молодого армянина. Еще два случая нападений на армян были зафиксированы до этого.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур.

Министерство иностранных дел Армении в связи со случаями насилия в отношении граждан Армении и членов армянских общин в разных странах распространило заявление. В нем отмечалось, что были случаи препятствования нормальной работе дипломатических служб и армянских общин, умышленного уничтожения личного и служебного имущества дипломатических представительств, которые в некоторых случаях угрожали и безопасности их сотрудников. “Расширяющаяся география этих действий и факты вовлечения официальных представителей Азербайджана в действия против дипломатических представительств Армении свидетельствуют о том, что вышеуказанные действия направляются государственными структурами Азербайджана”, -говорится в заявлении МИД.