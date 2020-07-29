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Сергей Казарян назначен постоянным представителем Республики Арцах в Армении

Сергей Казарян назначен постоянным представителем Республики Арцах в Армении

29 июля президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому Карлен Ишханович Аветисян освобожден от должности постоянного представителя Республики Арцах в Республике Армения в связи с переходом на другую работу. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Другим указом главы государства Сергей Казарян назначен постоянным представителем Республики Арцах в Республике Армения.


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