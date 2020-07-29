В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1155

Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 10 и достигло 1155, выздоровевших стало на два больше. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

"Число выявленных случаев инфицирования - 1155, выздоровели 929 человек, смертельных случаев - 16", - говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте, также растет число находящихся в режиме карантина - 6489 человек, в стационарах под наблюдением врачей находятся 337 пациентов. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.