За 10 дней в Фонд страхования военнослужащих поступило более 313 млн драмов

В Фонд страхования военнослужащих 17-27 июля было пожертвовано около 313,23 мкн драмов. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу фонда в Facebook.

«Мы рады сообщить, что количество пожертвований фонда, удвоилось с 17 июля», - сказали в фонде.

С 17 по 27 июля, по состоянию на 11:30 часов, было сделано около 313 млн 230 тыс драмов, из которых 29% через сайт, 10% - через Paypal, 61% - через банковский перевод.

Было сделано более 3100 пожертвований, из которых 58% через сайт, 23% - через Paypal, 19% - через банковский перевод. Пожертвования были сделаны соотечественниками, проживающими примерно в 55 странах.

В этот период большая часть пожертвований была сделана из Армении, за которой следуют США, Россия, Канада, Франция, Германия и другие страны.