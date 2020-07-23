Президент Армении поздравил президента Италии с днем рождения

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил президента Матареллу с днем рождения и передал наилучшие пожелания.

В ходе теплой беседы президенты коснулись двусторонних отношений, отметив их высокий уровень и большой потенциал развития. Президенты согласились с тем, что предстоящий осенью государственный визит президента Саркисяна в Италию придаст новый импульс многосторонним армяно-итальянским отношениям, что подтверждается тесными и давними отношениями между двумя народами, теплой личной дружбой двух президентов.

Отметив, что культура наилучшим образом связывает Армению и Италию, президенты двух стран подчеркнули важность того, что в сентябре в резиденциях президентов Армении и Италии пройдут выставки, посвященные армянской живописи и Венеции.

Президенты также обменялись мнениями о ситуации с коронавирусом в двух странах и о том, как его преодолеть. Президент Армении поблагодарил своего итальянского коллегу за помощь Армении в борьбе с эпидемией, отметив, что он недавно встретился с командой итальянских медработников, которые приехали поддержать своих армянских коллег и поделиться своим опытом в борьбе с эпидемией.

Президент Саркисян подчеркнул, что велик личный вклад президента Маттареллы в эту поддержку, и выразил уверенность, что только совместными усилиями удастся преодолеть эпидемию и вернуться к нормальной жизни. В свою очередь президент Маттарелла высоко оценил поддержку президента Армении в трудные для Италии дни.