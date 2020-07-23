Армения проявила перед международной общественностью ответственное и уверенное поведение: Пашинян

Армения перед международной общественностью проявила ответственное и уверенное поведение. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что Армения осталась верна трем договоренностям о прекращении огня, которые последовательно нарушались Азербайджаном, при этом каждый раз причиняя его вооруженным силам новые потери.

“Мы не выступили с угрозами в адрес народа Азербайджана и его гражданских инфраструктур даже тогда, когда Министерство обороны Азербайджана пригрозило ракетными ударами по Мецаморской АЭС. Эта угроза, кстати, должна стать предметом серьезнейшего международного расследования, поскольку демонстрирует сущность Азербайджана как террористического государства.

После 12 июля международное сообщество выступило с многочисленными призывами осудить нарушения режима прекращения огня и прекратить насилие. Большой вклад в восстановление перемирия внесли сопредседатели Минской группы ОБСЕ и их страны. С этой точки зрения особенно эффективным было вовлечение Российской Федерации, которое было и на уровне Министерства иностранных дел, и генеральных штабов Вооруженных сил”, - сказал Никол Пашинян.

По мнению премьер-министра, единственной страной, которая не попыталась успокоить ситуацию, а провоцировала большее насилие, была Турция. Учитывая дестабилизирующую и агрессивную политику этой страны в ряде сопредельных с ней регионов и традиционную антиармянскую политику, которая выражается в оправдании Геноцида армян, этот образ действий Турции, по большому счету, не был неожиданностью. Но рост ее агрессивности приводит к необходимости определенного пересмотра нашей политики, в том числе в плане объемов нашего участия в международных форматах по сдерживанию агрессивности Турции”, - сказал премьер-министр.

По убеждению Никола Пашиняна, нет никаких сомнений в том, что из этого испытания на стойкость мы выйдем победившими и уверенными в свои силы, в наш народ и в наше общество.