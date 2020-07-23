Генконсульство Армении осуждает провокации азербайджанцев во время митинга в Лос- Анджелесе

Генконсульство Армении в Лос-Анджелесе строго осуждает провокации азербайджанцев во время митинга перед консульством Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на “Голос Америки”, в консульстве сообщили, что произошедшее перед зданием было заранее организовано. “Учитывая последовательность событий, очевидно, что срыв мирной акции протеста армянской общины был заранее спланирован и носил организованный характер. Генконсульство Армении в Лос-Анджелесе насилие в отношении мирных демонстрантов считает неприемлемым”, - говорится в заявлении консульства.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала, что 22 июля во время митинга в Лос-Анджелесе ранения получили семь азербайджанцев. Ранее консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе на официальной странице в Facebook написало, что четверо раненых госпитализированы, опубликовав их фотографии. По сообщению пресс-секретаря МИД Азербайджана, в связи с произошедшим в Лос-Анджелесе, посол Азербайджана в США был приглашен в МИД.