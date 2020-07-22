Фестиваль STARMUS соберет в Армении всемирно известных деятелей культуры и науки

В Армении, 6-11 сентября 2021, пройдет 6-й всемирно известный фестиваль науки и искусства STARMUS. Как сообщает Арменпресс, президент Республики Армения Армен Саркисян официально заявил об этом во время онлайн-мероприятия, состоявшегося 22 июля.

«Когда я предложил провести следующий фестиваль в Армении в прошлом году в рамках 5-го фестиваля STARMUS, некоторые участники приняли это предложение с большим энтузиазмом, а некоторые, по-видимому, не знали, о какой это стране идет речь. Армения с большой ответственностью, энтузиазмом и ожиданиями проведет фестиваль STARMUS VI», - сказал Саркисян.

Шестой фестиваль Starmus соберет в Армении всемирно известных ученых, космонавтов, лауреатов Нобелевской премии и художников. STARMUS - это фестиваль, в рамках которого объединяются искусство, наука и техника. Это один из способов вдохновить молодое поколение, сделать науку популярной и привлекательной.

Президент поблагодарил руководство фестиваля за решение провести его в Армении.

«Мы ценим тот факт, что этот фестиваль пройдет в Армении. Члены Совета могут быть уверены, что этот фестиваль будет прекрасно организован», - отметил президент, подчеркнув, что члены Совета не пожалеют о своем решении, они будут гордиться решением о проведении фестиваля в Армении

Член Совета правления фестиваля STARMUS, американский астроном Джилл Тартер отметил, что около 50 лет назад, в 1971 году, США и СССР провели совместную конференцию, которая проходила в Бюракане.

«Я не смог приехать тогда, потому что был студентом, у меня не было возможности участвовать. Теперь я надеюсь, что смогу приехать для участия в 6-м фестивале STARMUS в следующем году. Я очень надеюсь, что будет активная программа, чтобы мы могли привлечь как можно больше студентов и граждан», - сказала Джилл Тартер.

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян сказал, что одной из тематических целей фестиваля является возможность объединения науки и рок-музыки.

«Это может способствовать росту интереса молодого поколения к науке. Заниматься наукой - значит быть прогрессивным, быть новатором-лидером. Движущей силой в мире является инновация․ В этой сфере произошел резкий поворот в сторону технологических, особенно научно-технологических направлений», - сказал Аршакян.

Всемирно известный фестиваль науки и искусства STARMUS в сентябре 2021 года в Ереване объединит ученых, художников и космонавтов мирового уровня вокруг науки.

STARMUS VI будет посвящен Марсу: от первых, советского MARS-3, американского MARINER 9 до впечатляющих миссий НАСА и амбициозных планов Space X.