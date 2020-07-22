ЕСПЧ удовлетворил заявление Гагика Хачатряна по вопросу обеспечения лечения

Европейский суд по правам человека частично удовлетворил требование, связанное с промежуточным средством заявителей по делу бывшего председателя КГД Армении, экс-министра финансов Гагика Хачатряна, и обязал правительство обеспечить предоставление необходимого медицинского обслуживания в связи с состоянием его здоровья, в случае необходимости - транспортировку в гражданскую больницу. Об этом в беседе с Арменпресс сказал представитель Армении в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян.

“Речь идет о предоставлении медицинских услуг на территории Армении”, - сказал Киракосян.

По его словам, это обычная практика, и ничего экстраординарного в этом нет.

Адвокатская команда Хачатряна распространила заявление, в котором отмечается, что 64-летний Гагик Хачатрян нуждается в немедленном хирургическом лечении стеноза позвоночника, несоблюдение и задержка исполнения которого содержит серьезные и необратимые угрозы для его дальнейшего здоровья и жизни.

“Адвокатская команда Хачатряна неоднократно поднимала этот вопрос во всех инстанциях и компетентных органах Армении, в том числе в следственном органе, прокуратуре и в суде, однако последние последовательно игнорировали и игнорируют эти предупреждения, лишая Гагика Хачатряна своих основных прав на получение адекватного лечения. Адвокатская группа обратилась также и к омбудсмену Армении и к правозащитным структурам”, - говорится в заявлении.

Бывший министр финансов Армении Гагик Хачатрян обвиняется по делу о злоупотреблении должностным положением и растрате имущества, допущенной в ходе государственной деятельности в 2008 - 2014 гг. . Хачатрян не признает предъявленное ему обвинение.