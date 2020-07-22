На армяно-азербайджанской границе ночью сохранялось относительное спокойствие

На армяно-азербайджанской границе в ночь с 21 на 22 июля, а также на данный момент сохраняется относительное спокойствие.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

“На отдельных участках границы противник из стрелкового оружия 7 раз нарушил режим прекращения огня, произведя в направлении армянских позиций около 20 выстрелов. Режим прекращения огня в направлении боевых позиций, расположенных в направлении Джил, был нарушен один раз, в направлении боевых позиций, расположенных в направлении Айгепара -один раз, боевые позиции, расположенные в направлении Паруйра Севака, Ерасха, Зангакатуна, - 3 раза”, - сообщила Шушан Степанян.

Военнослужащие ВС Азербайджана 12 июля около 12:30 на автомобиле марки УАЗ совершили попытку нарушить государственную границу Армении в направлении Тавуша. После предупреждения с армянской стороны они, оставив машину марки УАЗ, вернулись на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, с применением артиллерии, повторили попытку захвата пограничной позиции армянских вооруженных сил, однако, неся потери, были отброшены армянской стороной. Позже азербайджанская сторона возобновила обстрел, ведя огонь в направлении гражданских инфраструктур.

21 июля в 22:30 в направлении позиции “Бесстрашная” подразделение специального назначения противника предприняло очередное нападение. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери. По предварительным данным, спецназ противника, помимо потерь, имеет и оставшихся в ловушке военнослужащих. С армянской стороны потерь нет.