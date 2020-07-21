ВС Азербайджана открыли огонь из снайперских винтовок в направлении армянских военнослужащих

Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из снайперских винтовок в направлении военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из снайперских винтовок, пытаясь атаковать наших военнослужащих. Вооруженные силы Азербайджана соответствующими каналами связи были предупреждены о последствиях», - написала Степанян.

Она отметила, что на данный момент на границе сохраняется относительно спокойная ситуация.