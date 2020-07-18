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Кардашьяны поддерживают армян и призывают последователей делать записи об Армении и Арцахе

Кардашьяны поддерживают армян и призывают последователей делать записи об Армении и Арцахе

Всемирно известные телезвезды   Хлоя, Кортни и Роб Кардашьяны разместили проармянские посты на своих страницах в Instagram в ходе столкновений на армяно-азербайджанской границе,  сообщая о провокациях Азербайджана и призвав  миллионы  своих подписчиков опубликовать информацию об Армении и  Арцахе. 

Как  передает Арменпресс, Кардашьяны  призвали залить  раздел Instagram  цветами армянского триколора. 

Кортни Кардашьян поделилась публикациями в издании Zartonk, в которых говорится, что Армения подвергается атакам, предлагая четыре способа помощи. 

Первый:  предупредить Конгресс о нападении Баку на Армению и  Арцах. 

Второй: делать публикации в Интернете об Армении и Арцахе или поделиться ими.

Третий: заставить ОБСЕ и ОДКБ осудить Азербайджан. 

Четвертый:   Кардашьян предлагает принять необходимые меры для размещения по всей линии соприкосновения передовых ракетных систем наблюдения и звукового оборудования ОБСЕ - для определения источника атак.

Хлоя Кардашьян поделилась со 117 миллионами своих последователей, что 12 июля азербайджанские солдаты подошли к границе Армении из Тавуша в нарушение режима прекращения огня, а на следующий день стреляли в мирных жителей в деревне Чинари, стреляли в фабрику масок в Тавуше, убив армянских солдат. 

"Что я могу сказать? Я призываю моих американских друзей информироваться и   защищать армянский народ», - говорится в одной из публикаций.

Кортни Кардашьян также разместила армянский триколор   с армянским гербом. 

Роб Кардашьян поделился записью своей сестры Ким Кардашьян в поддержку Армении, а также постами других пользователей, один из которых, в  частности, призывает молиться за Армению, за бесстрашных армянских солдат.


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