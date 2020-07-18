Кардашьяны поддерживают армян и призывают последователей делать записи об Армении и Арцахе

Всемирно известные телезвезды Хлоя, Кортни и Роб Кардашьяны разместили проармянские посты на своих страницах в Instagram в ходе столкновений на армяно-азербайджанской границе, сообщая о провокациях Азербайджана и призвав миллионы своих подписчиков опубликовать информацию об Армении и Арцахе.

Как передает Арменпресс, Кардашьяны призвали залить раздел Instagram цветами армянского триколора.

Кортни Кардашьян поделилась публикациями в издании Zartonk, в которых говорится, что Армения подвергается атакам, предлагая четыре способа помощи.

Первый: предупредить Конгресс о нападении Баку на Армению и Арцах.

Второй: делать публикации в Интернете об Армении и Арцахе или поделиться ими.

Третий: заставить ОБСЕ и ОДКБ осудить Азербайджан.

Четвертый: Кардашьян предлагает принять необходимые меры для размещения по всей линии соприкосновения передовых ракетных систем наблюдения и звукового оборудования ОБСЕ - для определения источника атак.

Хлоя Кардашьян поделилась со 117 миллионами своих последователей, что 12 июля азербайджанские солдаты подошли к границе Армении из Тавуша в нарушение режима прекращения огня, а на следующий день стреляли в мирных жителей в деревне Чинари, стреляли в фабрику масок в Тавуше, убив армянских солдат.

"Что я могу сказать? Я призываю моих американских друзей информироваться и защищать армянский народ», - говорится в одной из публикаций.

Кортни Кардашьян также разместила армянский триколор с армянским гербом.

Роб Кардашьян поделился записью своей сестры Ким Кардашьян в поддержку Армении, а также постами других пользователей, один из которых, в частности, призывает молиться за Армению, за бесстрашных армянских солдат.