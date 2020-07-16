Шушан Степанян опровергла распространенную МО Азербайджана информацию об уничтожении армянского БПЛА

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла распространенную МО Азербайджана информацию, что сбит принадлежащий Вооруженным силам Армении БПЛА X-55”. Как передает «Арменпресс», об этом Степанян написала на своей странице в Facebook.

“МО Азербайджана опубликовало ложную информацию о том, что 16 июля был сбит принадлежащий ВС Армении БПЛА X-55. Ни один БПЛА ВС Армении не был сбит, фотография и сообщение не соответствуют действительности. Этим противник пытается каким-то образом смягчить свои многочисленные технические и человеческие потери”, - написала Степанян.

В ночь на 16 июля около 03:40 Вооруженные силы Армении заметили передвижение противника. Заняв круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника. После горячего боя противник, неся потери, был отброшен назад. В 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя миномет и гаубицу Д-30.