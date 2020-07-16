Десятки езидов Армении готовы в случае необходимости отправиться на границу: Рустам Бакоян

Езидская община Армении осуждает провокационные действия Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», об этом на внеочередном заседании НС сказал депутат фракции “Мой шаг” Рустам Бакоян.

“Провокационные военные действия, совершаемые Азербайджаном в последние дни, с армянской стороны удостаиваются достойного ответа. Езидская община осуждает эти провокационные действия Азербайджана, десятки езидов, проживающих в Армении, обратились ко мне и готовы в случае необходимости отправиться на границу и охранять нашу общую границу”, - сказал депутат.

Бакоян призвал езидов всего мира активно работать с армянской диаспорой, чтобы провокационным военным действиям Азербайджана дать и жесткий дипломатический ответ.

В ночь на 16 июля около 03:40 Вооруженные силы Армении заметили передвижение противника. Заняв круговую оборону, армянские подразделения предотвратили попытку диверсионного проникновения противника. После горячего боя противник, неся потери, был отброшен назад. В 05:20 азербайджанские подразделения начали обстреливать села Айгепар и Мовсес, применяя миномет и гаубицу Д-30. Обстрел продолжается и в данное время. Это первое грубое нарушение хрупкого перемирия, установившегося 15 июля в 00:15.

Анна Григорян