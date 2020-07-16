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В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1006

В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1006

Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на три и достигло 1006, выздоровели еще 10 человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.

"Число выявленных случаев инфицирования - 1006, выздоровели 883 человека, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.

В режиме карантина находятся 5640 человек, под наблюдением в стационарах - 244 пациента. Прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии - 31,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.


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