В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1006
10:55, 16 Июль, 2020
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на три и достигло 1006, выздоровели еще 10 человек, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 1006, выздоровели 883 человека, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 5640 человек, под наблюдением в стационарах - 244 пациента. Прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии - 31,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
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