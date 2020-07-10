Абелянцы послали Степанакертскому театру музыкальное приветствие в виде песни “Камин Зана”

Государственный драматический театр им. О. Абеляна принял музыкальное приветствие от актеров театра “Амазгаин” им. Соса Саркисяна.

Как передает «Арменпресс», абелянцы, в свою очередь, в своей интересной интерпретации исполнили эту песню и перенаправили свое музыкальное приветствие в Степанакерт, Государственному драматическому театру им. Папазяна.

Приветственный ролик выложен на официальной странице театра в Facebook. “Предлагаем всем перенаправлять это приветствие из театра в театр. Форма приветствия свободная. Мы все - одна семья. Да здравствует армянский театр!”, - говорится в записи, прилагаемой к ролику.

Инициаторы музыкального приветствия - молодые актеры кукольного театра. Этой инициативой они хотят напомнить, что все представители театрального искусства - одна семья и она сильна единством. Музыкальное приветствие будет продолжаться.

Анжела Амбарцумян