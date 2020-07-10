Армен Саркисян провел телефонный разговор с председателем ВСС

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с председателем Высшего судебного совета Республики Армения Рубеном Вардазаряном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

22 года назад был создан Кассационный суд, и в Армении был совершен переход от двухступенчатой судебной системы к трехступенчатой.

Президент Саркисян передал свои поздравления и добрые пожелания всем представителям судебной системы и судьям, аппарату Кассационного суда, отметив, что справедливая и пользующаяся доверием народа судебная система является основой развития и стабильности всех стран.