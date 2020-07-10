Армен Саркисян провел телефонный разговор с председателем ВСС
10:50, 10 Июль, 2020
Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с председателем Высшего судебного совета Республики Армения Рубеном Вардазаряном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
22 года назад был создан Кассационный суд, и в Армении был совершен переход от двухступенчатой судебной системы к трехступенчатой.
Президент Саркисян передал свои поздравления и добрые пожелания всем представителям судебной системы и судьям, аппарату Кассационного суда, отметив, что справедливая и пользующаяся доверием народа судебная система является основой развития и стабильности всех стран.
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