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Армен Саркисян провел телефонный разговор с председателем ВСС

Армен Саркисян провел телефонный разговор с председателем ВСС

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с председателем Высшего судебного совета Республики Армения Рубеном Вардазаряном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

22 года назад был создан Кассационный суд, и в Армении был совершен переход от двухступенчатой судебной системы к трехступенчатой.

Президент Саркисян передал свои поздравления и добрые пожелания всем представителям судебной системы и судьям, аппарату Кассационного суда, отметив, что справедливая и пользующаяся доверием народа судебная система является основой развития и стабильности всех стран.


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