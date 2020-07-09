Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 12 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в четверг 12 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По информации организации, коронавирусом заразились 12 007 327 человек, из них 548 799 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (3 051 427) приходятся на США, далее следуют Бразилия (1 713 160) и Индия (742 417),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Россия занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 700 792 случая заражения, выздоровели 472 511 человек, умерли 10 667.