Армен Саркисян принял посла ОАЭ в Армении Мухаммада Аль Зааба

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в Армении Мухаммада Аль Зааба в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян выразил послу благодарность за усилия, направленные на развитие отношений между двумя дружественными странами в течение его пребывания на должности, и его личный вклад в работы по углублению сотрудничества в различных сферах.

Президент попросил передать теплые пожелания наследному принцу Абу-Даби, своему хорошему другу Мухаммаду бин Зайеду Аль-Нахайяну, после телефонного разговора с которым из ОАЭ в Армению было отправлено около семи тонн гуманитарной помощи - медицинских и гигиенических принадлежностей. Президент еще раз поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за помощь, оказанную Армении в борьбе с эпидемией COVID-19.

Говоря о перспективах развития двусторонних отношений, президент Саркисян отметил важность последовательного развития всеобъемлющего сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами, отметив, что полноценная реализация имеющегося большого потенциала поднимет двусторонние отношения на новый уровень.

Посол Мухаммад аль Зааби поблагодарил президента за сотрудничество, отметив, что он покидает дружественную Армению с теплыми воспоминаниями.