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Карен Седракян избран членом ГКЗЭК

Карен Седракян избран членом ГКЗЭК

В результате закрытого и тайного голосования депутатов НС Карен Седракян избран членом Государственной комиссии по защите экономической конкуренции.

Как передает Арменпресс, Седракян получил 80 голосов “за” и 6 “против”.

“В голосовании приняли участие 86 депутатов, голоса распределились следующим образом: 80 голосов “за” и 6 “против”, - представил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян.

Правительство Армении на вакантную должность члена ГКЗЭК предложило кандидатуру Карена Седракяна.

Норайр Шогикян


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