Карен Седракян избран членом ГКЗЭК
13:55, 8 Июль, 2020
В результате закрытого и тайного голосования депутатов НС Карен Седракян избран членом Государственной комиссии по защите экономической конкуренции.
Как передает Арменпресс, Седракян получил 80 голосов “за” и 6 “против”.
“В голосовании приняли участие 86 депутатов, голоса распределились следующим образом: 80 голосов “за” и 6 “против”, - представил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян.
Правительство Армении на вакантную должность члена ГКЗЭК предложило кандидатуру Карена Седракяна.
Норайр Шогикян
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