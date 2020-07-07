COVID-19. В мире зафиксировано более 11 млн 770 тыс случаев заражения: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 11 млн 772 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 541 тыс. Излечились 6 млн 767 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 3 млн 041 тыс 304 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 132 тыс 999. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 1 млн 626 тыс 071. Число смертей составляет 65 тыс 556. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 723 тыс 185. Скончались 20 тыс 198 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 694 тыс 230. За последние сутки здесь зарегистрировано 6 тыс 368 новых случаев. Число летальных исходов – 10 тыс 494.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 305 тыс 703, смертей – 10 тыс 772.

В Испании число подтвержденных случаев – 298 тыс 869. Число смертности в Испании составило 28 тыс 388. На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 298 тыс 557 случаев, смертей - 6 тыс 384.

В Великобритании число инфицированных достигло 285 тыс 768, умерших – 44 тыс 236. Затем следует Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 261 тыс 750, смертей - 31 тыс 119. Десятку замыкает Иран, где 245 тыс 688 подтвержденный случай и 11 тыс 931 случай смерти.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 22 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 8, достигнув 83 тыс 565, вылечились 78 тыс 528 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 958, с начала заражения здесь скончались 15 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 213 тыс 716 подтвержденных случаев. В Катаре 100 тыс 945 подтвержденных случаев, смертность - 134. Число заразившихся в Египте достигло 76 тыс 222, здесь зарегистрировано 3 422 случаев смерти. В ОАЭ - 52 тыс 600 случаев, здесь скончались 326 человек.

В Ливане зарегистрировано 1 885 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 36. Число заразившихся в Сирии достигло 372. Скончались 14 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.