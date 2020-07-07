Первые шаги: пресс-секретарь Белого дома произнесла термин “Геноцид армян”

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани на ежедневном брифинге 6 июля коснулась мемориала Геноцида армян, отметив, что он стал жертвой вандализма. Как передает «Арменпресс», официальный сайт Белого дома свидетельствует о том, что она говорила о последствиях уничтожения памятников демонстрантами. Спикер отметила, что кажется, что существует нулевое представление об истории, когда оскверняются статуи Маттиаса Болдуина, Джона Уиттьера и Улиссеса С. Гранта.

“Кажется, что есть недостаток понимания и исторических знаний, когда мемориал жертв Геноцида армян, который напоминает о всех преступлениях против человечества, в том числе и о жертвах рабства, подвергается вандализму”, - сказала пресс-секретарь, явно касаясь недавнего осквернения мемориала Геноцида армян в Колорадо.

Памятник в прошлом месяце во время акций протестов против социальной несправедливости вместе с другими находящимися там памятниками подвергся вандализму.

Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян отметил, что мы можем стать свидетелями того, что в этом заявлении сделаны первые шаги для всеобщего признания Геноцида армян.

Сенат США в декабре 2019 года единогласно принял резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. Принятие резолюции № 150 сенаторов Роберта Менендеса (демократ, Нью-Джерси) и Теда Круза (республиканец, Техас) последовало за принятием резолюции № 296 Палаты представителей. Она была принята в октябре 405 голосами “за”, 11 - “против”.

Анна Григорян