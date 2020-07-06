В Китае дали рекомендации после выявления случая бубонной чумы

Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний в связи со случаем бубонной чумы в автономном районе Внутренняя Монголия рекомендовал жителям не оставаться на ночлег на пастбищах и в степях, не подходить близко к диким животным, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в хошуне Урад-Чжунци города Баян-Нур.

"Вчера в городе Баян-Нур был подтвержден случай бубонной чумы. Напоминаем жителям города, что в случае поездок на пастбища необходимо принимать меры профилактики, не нужно подходить близко к диким животным или употреблять в пищу их мясо, также не рекомендуется оставаться на ночлег", - заявила в понедельник на пресс-конференции замглавы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.

Бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы в мире и возникает в результате укуса инфицированной блохи. Возбудитель чумы бактерия Yersinia pestis проникает в организм человека в месте укуса и движется по лимфатической системе до ближайшего лимфатического узла, где начинает размножаться. Лимфатический узел воспаляется, набухает и создает болезненные ощущения.