В Ереване волонтеры раздают прохожим маски  и напоминают о противоэпидемических правилах

В открытых общественных местах Еревана действуют информационные пункты, где волонтеры раздают гражданам маски и напоминают о противоэпидемических правилах. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook отметил, что в ближайшее время число этих пунктов в республике увеличится.

“В Ереване, при сотрудничестве аппарата премьер-министра Армении и Армянского общества Красного креста, появились пункты, на которых волонтеры раздают прохожим маски и напоминают о противоэпидемических правилах. На данный момент в Ереване действует 36 таких пунктов, вскоре подобные пункты начнут действовать и в областях”, - отметил Никол Пашинян.

В Армении по состоянию на 11:00 6 июля подтверждено 28 936 случаев COVID-19, 16 302 пациента выздоровели, есть 491 летальных исходов. Ношение маски на всей территории республики с 25 мая обязательно и в открытых общественных местах.