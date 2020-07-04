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Кабмин выделил 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

Кабмин выделил 11 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

Правительство России одобрило выделение 11 млрд рублей на дополнительные выплаты социальным работникам и медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое решение было принято в четверг на заседании правительства.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в перечне решений по итогам заседания.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, В четверг, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что кабмин планирует выделить почти 7,5 млрд рублей на выплаты за июль для медиков, которые находятся в непосредственном контакте с больными с коронавирусом. Еще 3,5 млрд рублей должны быть выделены на выплаты сотрудникам социальных стационаров, которые работают с больными с коронавирусом и людьми из группы риска.

 

 


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