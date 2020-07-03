Председатель НС Армении провел телефонный разговор с председателем Госдумы ФС РФ Володиным 

Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян провел телефонную беседу с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным. Как передает Арменпресс, об этом Мирзоян написал на своей странице в Facebook.

«Провел также телефонный разговор с председателем Госдумы ФС РФ Вячеславом Володиным. Я поздравил господина Володина с проведением и итогами референдума. Мы обменялись информацией по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес», - написал Мирзоян.

Отметим, что 3 июля состоялась также телефонная беседа председателя Национального Собрания Республики Армения Арарата Мирзояна с председателем СФ ФС РФ Валентиной Матвиенко. Глава парламента Армении в ходе беседы поздравил В.Матвиенко с проведением и итогами референдума.

Собеседники коснулись ситуации, обусловленной коронавирусной пандемией, обсудили ряд представляющих взаимный интерес вопросов.