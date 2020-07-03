Супруга президента Литвы отправила подарки армянским детям, зараженным COVID-19

Супруга президента Литвы Диана Науседиене отправила подарки армянским детям, зараженным COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Литве.

Подарки в Армению были отправлены 3 июля литовским военным самолетом.

Правительство Литвы на днях в Армению направило группу врачей для оказания помощи в борьбе с COVID-19. Были предоставлены и медицинские защитные средства и оборудование.