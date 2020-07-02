Состоялись политические консультации между МИД Армении и Румынии

Между министерствами иностранных дел Армении и Румынии 2 июля состоялись политические консультации в формате видеоконференции. Армянскую делегацию возглавлял заместитель Министра иностранных дел Авет Адонц, а румынскую – Госсекретарь МИД Румынии Дан Некулаеску.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе консультаций был обсужден широкий круг вопросов армяно-румынских отношений, в том числе углубление политических, торгово-экономических, культурных и межпарламентских связей.

Стороны также затронули представляющие взаимный интерес вопросы региональной и международной повестки дня и двустороннее взаимодействие в международных структурах.

Заместитель министра иностранных дел Авет Адонц представил последние события в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув при этом важность полной поддержки ЕС и его государств-членов усилиям Сопредседателей Минской группы ОБСЕ.