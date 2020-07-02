Президент Армен Саркисян принял президента Американского университета Армении

Президент Армении Армен Саркисян принял президента Американского университета Армении Карин Маркидес.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о роли образования в современном мире, необходимости наличия образования в соответствии с требованиями изменяющегося мира, а также обеспечении связи между университетом и экономикой.

Президент Американского университета Армении представила реализуемые университетом программы, в частности, новую инициативу в области технологий, отметив, что она направлена на установление сотрудничества между учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами и бизнесом.

Собеседники также коснулись президентской инициативы АТОМ, направленной на развитие технологий и науки в Армении, и возможностей сотрудничества в ее рамках.